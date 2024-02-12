Її не впізнати: Джулія Фокс прогулялася містом у сірій перуці та сукні з ефектним декольте

Вбранням зірка підкреслила свою фігуру пісковий годинник.
Американська модель Джулія Фокс потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку під час Тижня моди. Зірка прогулювалася вулицею в незвичайному для себе образі, в якому її було дуже важко впізнати.
Модель одягла платинову перуку з довгим волоссям та сіро-бежеву довгу сукню романтичного дизайну. Вбрання мало ефектне глибоке декольте, тонкі бретельки, розріз на спідниці і шнурівку спереду на талії.
Лук модель доповнила туфлями на підборах і незвичайним макіяжі, оскільки стилісти висвітлили їй брови, а очі нафарбували бірюзовою тушшю та блакитними тінями.
А буквально кількома днями раніше Фокс помітили папараці, коли вона прямувала на показ бренду Willy Chavarria, який відбувся в Брукліні. Для шоу Джулія обрала повністю білий ансамбль креативного дизайну - монокіні та плащ зі шлейфом.
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