Її не впізнати: ефектна Кім Кардашян приміряла хутряне бікіні та світлу перуку

44-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсерка Кім Кардашян стала головною зіркою нової зимової колекції власного бренду Skims.

Вона приміряла в'язаний одяг із об'ємними візерунками: топи, штани, джемпери на блискавці. Образи Кардашян доповнювали світла перука та макіяж з акцентом на очі та перламутровою помадою для губ. У коментарях фоловери зірки зазначили, що вона стала дуже схожою на Бейонсе.

instagram.com/kimkardashian

instagram.com/kimkardashian

Особливу увагу привернув знімок, на якому Кім позує у сміливому образі: вона одягла хутряне бікіні на тонких зав'язках та доповнила його високими чоботами зі шнурівкою та на низьких підборах у ретро-стилі.

instagram.com/kimkardashian

instagram.com/kimkardashian

Зазначимо, бренд Skims Кім Кардашян заснувала у 2019 році, він прославився своїм сучасним підходом до дизайну, зручним кроєм та широкою розмірною сіткою. Нещодавно у Нью-Йорку відкрився перший бутік бренду. На захід Кім з'явилася на спеціальному девайсі для пересування – нещодавно вона зламала ногу.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Вона одягла костюм молочного кольору, який включав шкіряні штани та топ-бюст'є з глибоким декольте. Образ зірка доповнила мюлями з прозорими ремінцями, невеликою сумкою від Chrome Hearts та дуже довгим манікюром.

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