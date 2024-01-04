Її не впізнати: екстремально схудла Крістіна Агілера вийшла на сцену

Вона мала надзвичайний вигляд, але все ж таки її кардинальна зміна у зовнішності наштовхує на думки про популярний препарат.
Американська співачка Крістіна Агілера напередодні Нового року виступила у Лас-Вегасі — у зірки у цьому місті відбулася прем'єра її грандіозного шоу. Однак упызнати її було складно, оскільки Крістіна просто шокувала публіку своєю худорлявістю.
Здавалося, що співачка схудла вдвічі від своєї попередньої форми. На сцені вона активно виступала, демонструвавши боді різних фасонів та мінісукні. Також Крістіна змінила зачіску – відрізала волосся у каре.
Нова зовнішність та різке схуднення співачки шокують, особливо якщо врахувати те, що вона боролася із зайвою вагою багато років. Звичайно, подібна екстремальна втрата ваги одразу наштовхує на думку, що Агілера скористалася новомодною голлівудською диво-пігулкою оземпік — препаратом для діабетиків, за допомогою якого багато знаменитостей зараз втрачають вагу.
Скільки кілограмів вона втратила і чи вживала оземпік для цього - Крістіна не коментувала.
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