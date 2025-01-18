Її не впізнати: епатажна Джулія Фокс вийшла на публіку з короткою стрижкою та білим волоссям

Цей маскулінний образ кардинально відрізнявся від вбрання, яке вона носила раніше.

Американська модель та акторка Джулія Фокс відвідала прем'єру фільму "Присутність" — надприродного трилера, в якому зіграла разом із Люсі Лью.

Джулія, коли вийшла до фотографів, стала практично головною зіркою заходу, а причиною цього був її образ. Справа в тому, що акторка кардинально змінила імідж і зачіску – Фокс відрізала довге волосся і зробила коротку стрижку, також вона пофарбувала волосся у білий колір із сірим відливом.

Макіяж у неї був відповідний – досить лаконічний та простий. Брови Фокс також вибілила.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

А ось що стосується її вбрання, то Джулія одягла мішкуваті чорні штани, яскраву сорочку, майку та оверсайз пальто. Також вона взула взуття на величезній платформі.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

На початку грудня Джулія відвідала престижну церемонію в Лондоні Fashion Awards 2024, яку часто називають модним "Оскаром". Вона вийшла на червону доріжку в довгій провокаційній сукні, яка була повністю прозорою і мала глибоке декольте.

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