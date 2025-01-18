Її не впізнати: епатажна Джулія Фокс вийшла на публіку з короткою стрижкою та білим волоссям

Цей маскулінний образ кардинально відрізнявся від вбрання, яке вона носила раніше.
Американська модель та акторка Джулія Фокс відвідала прем'єру фільму "Присутність" — надприродного трилера, в якому зіграла разом із Люсі Лью.
Джулія, коли вийшла до фотографів, стала практично головною зіркою заходу, а причиною цього був її образ. Справа в тому, що акторка кардинально змінила імідж і зачіску – Фокс відрізала довге волосся і зробила коротку стрижку, також вона пофарбувала волосся у білий колір із сірим відливом.
Макіяж у неї був відповідний – досить лаконічний та простий. Брови Фокс також вибілила.
А ось що стосується її вбрання, то Джулія одягла мішкуваті чорні штани, яскраву сорочку, майку та оверсайз пальто. Також вона взула взуття на величезній платформі.
На початку грудня Джулія відвідала престижну церемонію в Лондоні Fashion Awards 2024, яку часто називають модним "Оскаром". Вона вийшла на червону доріжку в довгій провокаційній сукні, яка була повністю прозорою і мала глибоке декольте.
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