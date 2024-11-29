Її не впізнати: гарна Ліндсей Логан знялася для глянцю

Зірка після тривалої паузи у кар'єрі знову повернула до себе увагу шанувальників та преси.

38-річна американська акторка Ліндсей Логан стала головною зіркою нового випуску журналу Flaunt. На обкладинці вона з'явилася в лаковій чорній куртці та футуристичних сонцезахисних окулярах від Courreges.

instagram.com/flauntmagazine

Авторами фотосесії став дует фотографів – брати Мореллі.

На одному зі знімків Ліндсей постала у дуже ніжному образі – вона зазнімкована у сукні та рукавичках від Marni.

instagram.com/flauntmagazine

Стилісти підібрали їй і незвичайні образи, як, наприклад, лук у білій сукні JordanLuca і з перукою з неоново-зеленого волосся, а також у дивному вбранні, що складається з кількох темно-сірих худі від Balenciaga.

instagram.com/flauntmagazine

instagram.com/flauntmagazine

В інтерв'ю журналу Логан розповіла про свою нову роботу – роль у романтичній різдвяній комедії "Наш маленький секрет" (Our Little Secret) на Netflix, а також про старі фільми за своєю участю та про зміну кольору волосся.

instagram.com/flauntmagazine

"Так, я нещодавно трохи освітлилася, просто тому що хотіла змін після знімань. Це проблема блондинок — начебто, зробивши мелірування, ти хочеш продовжувати освітлюватися. Я заспокоюся десь за кілька місяців", — зазначила Ліндсей.

instagram.com/flauntmagazine

А на питання про те, чи повернеться вона до свого фірмового рудого кольору волосся, вона відповіла: "Так! Я завжди так роблю!"

Нагадаємо, раніше Ліндсей Логан вийшла в світ з чоловіком-арабським бізнесменом. Вони прийшли на презентацію фільму "Наш маленький секрет", що відбулася у Паризькому театрі в Нью-Йорку. На публіці актриса з'явилася у довгій чорній сукні від бренду Zuhair Murad з колекції весна-літо 2025.

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