Її не впізнати: гарна Ліндсей Логан знялася для глянцю

Зірка після тривалої паузи у кар'єрі знову повернула до себе увагу шанувальників та преси.
38-річна американська акторка Ліндсей Логан стала головною зіркою нового випуску журналу Flaunt. На обкладинці вона з'явилася в лаковій чорній куртці та футуристичних сонцезахисних окулярах від Courreges.
Авторами фотосесії став дует фотографів – брати Мореллі.
На одному зі знімків Ліндсей постала у дуже ніжному образі – вона зазнімкована у сукні та рукавичках від Marni.
Стилісти підібрали їй і незвичайні образи, як, наприклад, лук у білій сукні JordanLuca і з перукою з неоново-зеленого волосся, а також у дивному вбранні, що складається з кількох темно-сірих худі від Balenciaga.
В інтерв'ю журналу Логан розповіла про свою нову роботу – роль у романтичній різдвяній комедії "Наш маленький секрет" (Our Little Secret) на Netflix, а також про старі фільми за своєю участю та про зміну кольору волосся.
"Так, я нещодавно трохи освітлилася, просто тому що хотіла змін після знімань. Це проблема блондинок — начебто, зробивши мелірування, ти хочеш продовжувати освітлюватися. Я заспокоюся десь за кілька місяців", — зазначила Ліндсей.
А на питання про те, чи повернеться вона до свого фірмового рудого кольору волосся, вона відповіла: "Так! Я завжди так роблю!"
Нагадаємо, раніше Ліндсей Логан вийшла в світ з чоловіком-арабським бізнесменом. Вони прийшли на презентацію фільму "Наш маленький секрет", що відбулася у Паризькому театрі в Нью-Йорку. На публіці актриса з'явилася у довгій чорній сукні від бренду Zuhair Murad з колекції весна-літо 2025.
Читайте також:
- Поєднувала пальто кольору вівсянки та сукню в принт: Ліндсей Логан під прицілом папараці
- У мініспідниці з камінням та на шпильках: Ліндсей Логан похизувалася стрункими ногами на шоу
- Вони як сестри: Ліндсей Логан потрапила під приціл папараці зі своєю 62-річною красунею-мамою