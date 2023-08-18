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Її не впізнати: Глое Кардашян опублікувала відфотошоплені фотографії у сукні від Dolce&Gabbana

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Її не впізнати: Глое Кардашян опублікувала відфотошоплені фотографії у сукні від Dolce&Gabbana

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

У своєму крайньому пості в соцмережі вона мала розкішний вигляд, але нагадувала зовсім іншу людину.

Зірка Instagram та реалітішоу Глое Кардашян опублікувала на своїй сторінці у соцмережі серію фотографій з Італії, де вона зараз проводить час із дочкою Тру. На знімках 39-річна жінка позувала у розкішній та романтичній сукні від італійського Модного дому Dolce&Gabbana, з яким її родина співпрацює вже не перший рік.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Сукня була білою і усипаною величезними червоними маками. Також у неї були широкі бретельки та декольте з чашками. Під це вбрання Глое зробила макіяж із червоною помадою, довгий французький манікюр, а також освітлила волосся.

Вигляд знаменитість мала красивий, але зовсім не була схожа на себе. Ймовірно, вона використовувала безліч фільтрів для редагування фото або фотошоп.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Те, що Глое, як і її сестри, зробила безліч пластичних операцій і використовувала філери для збільшення губ — не секрет, хоча вона відкрито і не говорить про всі втручання. Раніше вона мала зовсім інакший вигляд, що підтверджують фото нижче.

Глое Кардашян / © Associated Press
Глое Кардашян / Фото: Associated Press
Глое Кардашян / © Associated Press
Глое Кардашян / Фото: Associated Press
Глое Кардашян / © Associated Press
Глое Кардашян / Фото: Associated Press
Глое Кардашян / © Associated Press
Глое Кардашян / Фото: Associated Press

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