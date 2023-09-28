Її не впізнати: Кайлі Дженнер прийшла на модний показ у довгій червоній сукні та з новою зачіскою

Зірка реаліті та косметична магнатка — 26-річна Кайлі Дженнер — в останні кілька років стала активно з'являтися на модних показах у Європі та Нью-Йорку. Цього року Кайлі відвідала кілька показів у Мілані і вирушила до Парижа, де з'явилася на шоу бренду Acne Studios, який демонстрував колекцію весна-літо 2024 року.

На показ Дженнер прийшла у довгій червоній сукні із щільного трикотажу, з дуже довгими рукавами та незвичайною рюшею на поділі спідниці, яка тримала форму.

Лук дівчина доповнила червоним взуттям, сумкою з короткою ручкою та великими окулярами із чорними лінзами. Зачіска у Кайлі була кардинально новою, оскільки волосся стилісти уклали їй у недбале укладання з вираженими пасмами і зробили їй чубчик.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, що Кайлі з'явилася і на показі Dolce & Gabbana, що відбувся у Мілані. Однак на модне шоу вона запізнилася на цілих 47 хвилин і без неї показ не починали й інші гості були змушені терпляче чекати весь цей час.

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