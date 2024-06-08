Її не впізнати: Келлі Кларксон, яка нереально схудла, вийшла в малиновій кейп-сукні на червону доріжку

На церемонії вона мала приголомшливий і дуже яскравий вигляд.

42-річна співачка та телеведуча Келлі Кларксон відвідала вручення денної премії "Еммі", яке відбулося в Лос-Анджелесі. На цьому заході її авторська програма The Kelly Clarkson Show здобула одну з нагород.

Келлі Кларксон / Фото: Associated Press

На червоній доріжці того вечора Келлі з'явилася в однотонній малиновій сукні-кейпі від бренду Alex Perry, яка красиво підкреслювала її фігуру, що змінилася до невпізнання — акторка дуже схудла.

Протягом багатьох років вона боролася із зайвою вагою, але за короткий час стала дуже стрункою і причиною цього є, ймовірно, улюблений серед багатих знаменитостей препарат для діабетиків, який вони використовують для схуднення.

Келлі Кларксон / Фото: Associated Press

Хоча сама Келлі, на тлі спекуляцій цією темою, заявила у своєму ж шоу, що не робила ін'єкції для схуднення.

Образ на церемонії вона доповнила гламурними сережками у вигляді крапель, яскравим макіяжем з малиновою помадою та високою зачіскою.

Келлі Кларксон / Фото: Associated Press

Також дуже схудла і явно за допомогою препаратів співачка Крістіна Агілера, проте вона також не зізнається у цьому. Нині зірка у своїй найкращій формі, але якою ціною обійшлося їй це - невідомо. На одному з шоу вона з'явилася на сцені в міні та боді, які у всій красі демонстрували її екстремально схудлу фігуру.

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

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