Її не впізнати: Крістіна Агілера здивувала образом із нульових та щільним макіяжем

41-річна Крістіна Агілера з'явилася на заході Christina Aguilera X Fun Wine LA Pride Pop Up, який відбувався у Лос-Анджелесі.

Свою кар'єру Крістіна зробила у 2000 роках і попри те, що з того часу минуло вже понад 20 років, продовжує одягатися як у нульових. Під час своєї нової появи на публіці співачка знову прикрасила платинове волосся яскравими пасмами, одягла штани-кльош та кофту-сітку. Також в образі зірки була футболка із написом Los Angeles Pride 2022, який вона очолить 11 червня.

Здивував і дуже щільний макіяж на обличчі зірки, який мав зовсім неприродний вигляд. Доповнила образ співачка сумкою Chrome hearts, яскравими окулярами в неоновій оправі та кількома прикрасами на шиї.

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

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