Її не впізнати: Леді Гага, яка кардинально змінила імідж, вийшла у світ з бойфрендом

38-річна Леді Гага відвідала гламурний світський захід у Нью-Йорку — вечірку, присвячену 50-річчю розважального вечірнього шоу Saturday Night Live.

Співачка, яка змінила до невпізнання свій стиль, обрала для заходу довгу шовкову сукню на одне плече від бренду Atlein з колекції весна-літо 2025. Також її вбрання прикрашав один довгий рукав і кілька драпувань на талії.

Леді Гага та Майкл Поланскі / Фото: Associated Press

Носила свою похмуру сукню Леді Гага у поєднанні з чоботями на величезній платформі від Enfants Riches, а також високими чорними рукавичками. На голові у неї була перука з довгим чорним волоссям, а ось на обличчі досить блідий макіяж.

Леді Гага та Майкл Поланскі / Фото: Associated Press

Компанію співачка на цьому заході склав її чоловік Майкл Поланскі – американський IT-підприємець, інвестор та філантроп. Він одяг класичний смокінг. Пара перебуває у стосунках вже близько 5 років і навіть заручена. Величезний діамант співачка засвітила вперше на Венеційському кінофестивалі.

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