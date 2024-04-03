Її не впізнати: модель Джулія Фокс здивувала вибором ретровбрання для прогулянки

Любительку епатажу та відвертих "голих" вбрань — модель Джулію Фокс — помітили папараці в Нью-Йорку, коли вона йшла вулицею. Одягнулася вона трохи нетипово для себе, оскільки віддала перевагу теплому пальті молочного кольору та чорним чоботям на платформі.

Також 34-річна модель одягла білі джинси та додала до образу сумку з короткою ручкою. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри, а на голові хустка.

Зачіску Фокс зробила в стилі ретро, оскільки пофарбувала волосся у жовтий відтінок (але можливо це і перука), а потім уклала у високі локони за допомогою неведимок. Ця зачіска трохи нагадувала образ пінап-дівчини.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Зі схожою зачіскою вона вже потрапляла під приціл фотографів, але була тоді одягнена в трендові труси зі шкіри. Що кумедно, у такому образі жовтого кольору вона знімалася в рекламі фарби для волосся від фірми Velveeta – саме вона лежить у її незвичайній прозорій сумці.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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