Її не впізнати: Памела Андерсон без макіяжу та у білому аутфіті з'явилася на показі свого нового фільму

Знаменитість відвідала спеціальний незалежний показ фільму "Остання танцівниця" у кінотеатрі The Landmark Westwood у Лос-Анджелесі.

Фільм з Андерсон стане її великим поверненням у кіно після паузи. Картина розповість історію жінки, яка після тридцяти років успішної танцювальної кар'єри має спланувати своє майбутнє, оскільки шоу, в якому вона працювала, раптово закривається.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

57-річна Памела з'явилася на публіці у білій шовковій блузці та штанях з високою талією, і була взута у білі гостроносі туфлі на підборах. Від макіяжу Андерсон практично відмовилася, вирішивши продемонструвати свою природну красу.

"Я готувалася до цього фільму все своє життя", — сказала акторка в інтерв'ю Variety. "Я ніколи не відчувала таких сильних почуттів до чогось, як до цього фільму".

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Останнім часом на публіці Андерсон практично завжди з'являється з мінімальним макіяжем або зовсім без нього. Іноді акторку важко впізнати на фотографіях, так сильно вона відрізняється від тієї Памели, до якої звикла публіка.

Памела Андерсон із сином / Фото: Associated Press

Нагадаємо, за цей фільм Памелі присудили премію "Мистецтво світла".

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