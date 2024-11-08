Її не впізнати: Памела Андерсон без макіяжу та у білому аутфіті з'явилася на показі свого нового фільму

Колишню зірку Playboy та акторку Памела Андерсон останнім часом просто не впізнати.
Знаменитість відвідала спеціальний незалежний показ фільму "Остання танцівниця" у кінотеатрі The Landmark Westwood у Лос-Анджелесі.
Фільм з Андерсон стане її великим поверненням у кіно після паузи. Картина розповість історію жінки, яка після тридцяти років успішної танцювальної кар'єри має спланувати своє майбутнє, оскільки шоу, в якому вона працювала, раптово закривається.
57-річна Памела з'явилася на публіці у білій шовковій блузці та штанях з високою талією, і була взута у білі гостроносі туфлі на підборах. Від макіяжу Андерсон практично відмовилася, вирішивши продемонструвати свою природну красу.
"Я готувалася до цього фільму все своє життя", — сказала акторка в інтерв'ю Variety. "Я ніколи не відчувала таких сильних почуттів до чогось, як до цього фільму".
Останнім часом на публіці Андерсон практично завжди з'являється з мінімальним макіяжем або зовсім без нього. Іноді акторку важко впізнати на фотографіях, так сильно вона відрізняється від тієї Памели, до якої звикла публіка.
Нагадаємо, за цей фільм Памелі присудили премію "Мистецтво світла".
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