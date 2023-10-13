Її не впізнати: перші фото Анджеліни Джолі у ролі оперної співачки Марії Каллас

Акторка вже розпочала роботу над новою біографічною картиною від режисера, який раніше зняв фільми "Джекі" і "Спенсер".

48-річна Анджеліна Джолі вперше за кілька років знову з'явиться на екранах. Лауреатка "Оскара" зіграє у фільмі режисера Пабло Ларраїна легендарну оперну співачку грецького походження Марію Каллас.

Для знімань Джолі перевтілилася практично до невпізнання, їй нанесли багато гриму на обличчя, зробили зачіску, як у співачки з сивиною, і одягли окуляри з величезними лінзами.

Перші кадри Анджеліни в образі Каллас опублікувало видання Variety. Також у виданні говориться, що фільм розповість про останні дні життя Марії.

"Грунтуючись на реальних подіях, "Марія" розповідає бурхливу, красиву та трагічну історію життя найвідомішої оперної співачки світу, наново пережиту та переосмислену в її останні дні у Парижі 1970-х років".

Також перші знімки зі знімань зробили і папараці на вулицях Парижа. Джоді була одягнена в стильне вбрання з жакетом, мініспідницею та вкорочене пальто-кейп. На руках у неї були рукавички, сумка, а взута була в замшеві коричневі чоботи. Шию зірки у цій сцені прикрашала хустка та кілька підвісок на ланцюжку.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Кадри були зроблені, коли Джолі в образі співачки ходила містом в компанії інших акторів і з двома собаками на повідках.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Наразі відомо, що костюми Джолі для картини засновані на справжньому одязі, який носила Каллас, включно зі старовинними хутряними речі з архівної колекції Массімо Кантіні Парріні.

Марія Каллас – американська співачка грецького походження, одна з найвідоміших оперних співачок XX століття.

Марія Каллас / Фото: Getty Images

Попри неймовірний талант і шанування в суспільстві, особисте життя у Марії було не найщасливішим. У Вероні вона познайомилася з місцевим промисловцем Джованні Баттістою Менегіні і вийшла за нього заміж. Заради неї Джованні продав свій бізнес, але після знайомства з мільярдером Арістотелем Онассісом вона пішла від чоловіка.

Марія Каллас та Арістотель Онасіс / Фото: Getty Images

З Онассісом вони багато сварилися, і в результаті таких бурхливих стосунків Аристотель одружився з вдовою президента США Жаклін Кеннеді, а Марія дізналася про це з газет. Останні роки життя вона провела в Парижі та практично не з'являлася на публіці.

Марія Каллас та Арістотель Онасіс / Фото: Getty Images

Читайте також:

Анджеліна Джолі: нові виходи на доріжку (14 фото)