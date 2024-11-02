Її не впізнати: який вигляд має зараз акторка Аманда Байнс, і що з нею трапилося

Аманда Байнс була перспективною акторкою, яка могла побудувати гарну кар'єру і досягти успіху. Однак життя симпатичної американки, яку любили і захоплювалися на початку двохтисячних років, завдяки фільмам "Чого хоче дівчина", "Кохання на острові" та "Вона — чоловік", пішло не за планом.

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Успішна кар'єра завершилася через пристрасть Аманди до наркотиків та алкоголю і Голлівудж про неї забув. Також крапку в успіху поставило і здоров'я дівчини, адже у неї з'явилися виражені психічні розлади, через які вона проходила лікування в реабілітаційних центрах та психіатричних клініках. Пізніше Байнс зізналася, що у неї діагностовано біполярний розлад. Як і у випадку Брітні Спірс, батьки Аманди є її опікунами, проте контроль з їхнього боку неодноразово спонукав вже колишню акторку публічно з ними свариться і звинувачувати в жахливих речах.

Аманда зараз просто невпізнана, хоча їй лише 38 років. Вона помітно набрала ваги, пофарбувала волосся в чорний і зробила дивну форму брів. Також на обличчі вона набила татуювання у вигляді серця та збільшила губи. Колишня акторка часто має дуже довгий манікюр, який робить сама. Вона закінчила курси з манікюру і навіть працювала у цій галузі.

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Іноді вона потрапляє під приціл папараці під час прогулянок, шопінгу або дорогою на роботу. Одна з останніх її фотографій була зроблена у вересні цього року в Лос-Анджелесі, де вона зараз мешкає.

Аманда Байнс / Фото: Getty Images

Аманда Байнс / Фото: Getty Images

Однак вигляд вона мала ліпший, ніж навесні. Цього ж року, але у квітні, її заскочили зі світлим волоссям. Аманда прикріпила накладне пасмо волосся на кліпсах, яке було помітно, і вийшла в такому вигляді на вулицю.

Аманда Байнс / Фото: Getty Images

Нижче ми зібрали архівні фотографії акторки, на яких ви можете подивитись, який вигляд вона мала і що носила раніше.

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

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