Її не впізнати: зірка "Американського пирога" вийшла на червону доріжку із "новим" обличчям

Акторка обрала для появи на публіці вільну сукню, яка приховувала її фігуру.

47-річна акторка Тара Рід, яка прославилася наприкінці 90-х років завдяки молодіжній комедії "Американський пиріг", останнім часом у центрі уваги, оскільки після появи на обкладинці Los Angeles Inquisitor занепокоїла шанувальників. У Мережі обговорюють худорлявість акторки і її обличчя, що кардинально змінилося після пластичних операцій.

В інтерв'ю виданню Тара спростувала чутки щодо булімії та анорексії, які з'явилися через її вагу.

"У мене немає анорексії і ніколи не було", — сказала вона репортеру Дереку Ворбертону. "І в мене безперечно немає ніякої булімії. Я боюся блювоти, так що цього не станеться. А я занадто люблю їжу".

Після виходу інтерв'ю жінка з'явилася на червоній доріжці під час благодійного заходу GLSEN Rise Up, що відбувся у Лос-Анджелесі. На Тарі була біла плісована триярусна сукня, горловину якої прикрашала велика квітка. Волосся вона розпустила і зробила макіяж із рожевою помадою та акцентом на очах.

Тара Рід / Фото: Associated Press

Також в інтерв'ю вона зазначила, що втомилася від постійних питань про свою вагу та зовнішність і зазначила, що худа від природи і нічого із собою не робила. Ймовірно тому вона вирішила одягнути на захід сукню вільного фасону, аби відвернути увагу від фігури.

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