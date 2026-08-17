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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
2 хв

Її не впізнати: дівчина Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — змінила імідж

Модель знялася в цікавих образах для відомого журналу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Вітторія Черетті

Вітторія Черетті, фото: instagram.com/vogueitalia

28-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — стала головною зіркою серпневого номера Vogue Italia. У новій фотосесії вона з’явилася в перуках, які кардинально змінили її звичний образ із довгим волоссям.

Вітторія Черетті, фото: instagram.com/vogueitalia

Вітторія Черетті, фото: instagram.com/vogueitalia

Італійка продемонструвала декілька варіантів коротких стрижок: від акуратного бобу до більш сміливих зачісок.

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В інтерв’ю журналу Вітторія розповіла про свої італійські корені, кар’єру та її розвиток. Тему особистого життя, зокрема стосунків із Леонардо Ді Капріо, Черетті не порушувала.

Вітторія Черетті, фото: instagram.com/vogueitalia

Вітторія Черетті, фото: instagram.com/vogueitalia

Для моделі ця фотосесія стала особливо знаковою: рівно десять років тому вона вперше з’явилася на обкладинці Vogue Italia. За цей час дівчина встигла стати однією з найпопулярніших італійських моделей і неодноразово з’являлася на сторінках міжнародних версій журналу.

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Зазначимо, що Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцевих журналів та у рекламі відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Вона входить до списку «Нових облич» свого покоління і є однією з найпопулярніших моделей сучасної індустрії моди. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023 року.

Нагадаємо, що раніше папараці помітили Вітторію Черетті та Леонардо Ді Капріо, але не разом.

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