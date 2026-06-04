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- Шоу-бізнес
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Її не впізнати: комедійна акторка Анна Фаріс здивувала оновленою зовнішністю
Відома акторка повернулся до своєї культової ролі та прийшла на захід в особливій компанії.
49-річна акторка Анна Фаріс, яку багато хто знає за ролями в комедіях і ситкомах, з’явилася на червоній доріжці в Лос-Анджелесі. Вона вийшла в світ, щоб презентувати нову частину фільму «Дуже страшне кіно».
Анна одягла гламурну чорну сукню з вирізами на боках і бретелькою-галтером, яка була повністю розшита лелітками.
Сукня підкреслювала схудлу фігуру акторки. Образ вона доповнила високою зачіскою з зібраним волоссям і макіяжем. Вигляд у зірки був чудовим та свіжим.
Підтримати Анну на заході прийшов її син Джек, якого вона народила, коли була у шлюбі з Крісом Праттом.