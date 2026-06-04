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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

Її не впізнати: комедійна акторка Анна Фаріс здивувала оновленою зовнішністю

Відома акторка повернулся до своєї культової ролі та прийшла на захід в особливій компанії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Анна Фаріс

Анна Фаріс / © Associated Press

49-річна акторка Анна Фаріс, яку багато хто знає за ролями в комедіях і ситкомах, з’явилася на червоній доріжці в Лос-Анджелесі. Вона вийшла в світ, щоб презентувати нову частину фільму «Дуже страшне кіно».

Анна одягла гламурну чорну сукню з вирізами на боках і бретелькою-галтером, яка була повністю розшита лелітками.

Анна Фаріс / © Associated Press

Анна Фаріс / © Associated Press

Сукня підкреслювала схудлу фігуру акторки. Образ вона доповнила високою зачіскою з зібраним волоссям і макіяжем. Вигляд у зірки був чудовим та свіжим.

Анна Фаріс / © Associated Press

Анна Фаріс / © Associated Press

Підтримати Анну на заході прийшов її син Джек, якого вона народила, коли була у шлюбі з Крісом Праттом.

Анна Фаріс із сином Джеком / © Getty Images

Анна Фаріс із сином Джеком / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
214
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