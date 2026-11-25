Гейлі Бібер, фото: instagram.com/voguefrance

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Американська модель і бізнесвумен Гейлі Бібер здивувала відвертою фотосесією для французького Vogue. Зірка стала героїнею нового випуску журналу і позувала перед камерою повністю оголеною.

На одному з чорно-білих знімків 30-річна Гейлі з’явилася оголеною, прикриваючи тіло руками та ногами. Особливу увагу привертає її б’юті-образ: модель освітлила брови, завдяки чому її обличчя набуло незвичного вигляду. Автором фотосесії став відомий фотограф Мерт Алас.

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Гейлі Бібер, фото: instagram.com/voguefrance

На інших знімках дружина Джастіна Бібера також продемонструвала сміливі образи: червоний бюстгальтер, чорну нижню білизну та обтислий латексний корсет. Знімання вийшло контрастним — від мінімалістичних чорно-білих портретів до провокаційних модних образів.

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Окрім фотосесії, Гейлі дала інтерв’ю виданню, в якому розповіла про материнство, сімейне життя та розвиток власного косметичного бренду Rhode. Модель зізналася, що після народження сина Джека Блюза почала по-іншому розставляти пріоритети та приділяти більше уваги родині.

Нагадаємо, раніше Гейлі та Джастін Бібер потрапили в об’єктиви папараці.

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