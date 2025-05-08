Її не впізнати: Періс Гілтон у штанях-карго і панамці Prada потрапила під приціл папараці

Періс Гілтон / © Getty Images

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До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Періс Гілтон, яку не одразу й то можна було впізнати, адже вона вийшла у світ не у звичному гламурному одязі, а в повсякденному і зручному.

На світській левиці був світлий лонгслів із назвою свого косметичного бренду Parivie, бежеві штани-карго і чорна панамка від Prada. Вбрання знаменитість скомбінувала з чорними кросівками.

Періс Гілтон / © Getty Images

Гілтон одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, зробила укладання з локонами і нанесла на губи прозорий блиск. На одному плечі у неї висіла містка рожева сумка, а в іншій руці вона тримала косметичку і рожеву сумочку у формі серця, на якій була назва її б’юті-бренду.

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Нагадаємо, Періс Гілтон на обід The ​​LA Woman журналу Los Angeles Magazine прийшла у романтичній білій мереживній сукні, прикрашеній тонким поясом на талії та гламурними ґудзиками.