Її не впізнати: схудлу співачку Демі Ловато помітили з сукнею в руках

Демі Ловато / © Getty Images

Реклама

Попспівачка Демі Ловато, яка нещодавно вийшла заміж у розкішній сукні від Vivienne Westwood класичного дизайну, потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку. Зірку помітили на вулиці, коли вона йшла з сукнею в руках.

Демі в такому образі сходила на інтерв’ю. На співачці був топ з декольте і довгими рукавами, а також чорні обтислі легінси. Ефектності та стрункості Ловато також додавали туфлі з відкритою п’ятою від Saint Laurent, а незвичності окуляри від Tom Ford. Ловато також зробила макіяж, а волосся уклала в об’ємну зачіску з локонами.

Демі Ловато / © Getty Images

Також днем раніше Демі вийшла на сцену зі своїм колишнім бойфрендом і колегою — співаком Джо Джонасом. Вона була вбрана у вбрання від Acne Studios — широкі штани та бюст’є. Разом пара виконала свої старі пісні, оскільки в юному віці Джонас та Ловато разом виступали у дуеті та знімались у фільмах, а також трохи зустрічались. Для прихильників пісень артівців таке возз’єднання стало приємною ностальгією.

Реклама