Її неможливо не помітити: модель-транссексуалка у леопардовій сукні похизувалася величезними грудьми

Американська модель-транссексуалка Аманда Лепор привернула увагу своїм яскравим аутфітом на вулицях Нью-Йорка. Знаменитість відвідала виставку Longchamp Jeremy Scott у Сохо.

Аманда була одягнена у леопардову приталену сукню міді, розшиту прозорими лелітками, на чорних бретельках і з відвертим декольте, яке підкреслило її величезні груди. Вона також блиснула золотистими наліпками на сосках.

Свій лук Лепор доповнила високими чорними шкіряними рукавичками, чорними колготами в сітку і чорними туфлями на шпильках від Christian Louboutin. В одній руці вона тримала бежеву шубу, а в іншій — чорну сумку.

У моделі була обʼємна білява зачіска з локонами, насичений макіяж із нарощеними довгими віями і червоною помадою та червоний манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками із перламутровими мушлями, а зверху рукавичок одягла золоті браслети.

