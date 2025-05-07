ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

Її ноги постраждали: Кайлі Дженнер показала, як знімала розкішні туфлі після Met Gala

Дівчина показала модний трюк, який їй сказав зробити модельєр.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Зірка реалітішоу з’явилася на килимовій доріжці Met Gala 2025 у вбранні від Ferragamo, що підкреслювало її вигини та талію. Однак підбори, які вона носила з сукнею, досить сильно підвели дівчину.

/ © Associated Press

© Associated Press

27-річна засновниця Kylie Cosmetics опублікувала у своїй історії в Instagram відео, на якому вона сидить на підлозі, а група людей намагається зняти з неї чорні туфлі з гострими носками та декором.

/ © Instagram Кайлі Дженнер

© Instagram Кайлі Дженнер

/ © Instagram Кайлі Дженнер

© Instagram Кайлі Дженнер

/ © Instagram Кайлі Дженнер

© Instagram Кайлі Дженнер

Взуття було приклеєне до ніг Кайлі якимось засобом, ймовірно двостороннім скотчем.

«Макс сказав мені прикріпити ноги до туфель», — сказала Дженнер, маючи на увазі креативного директора Ferragamo Максиміліана Девіса. «І тепер мої ноги застрягли в туфлях!»

Потім вона потішила своїх шанувальників фотографією своїх босих ніг.

«З ними все гаразд!!!!» — написала Дженнер під зображенням.

/ © Instagram Кайлі Дженнер

© Instagram Кайлі Дженнер

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie