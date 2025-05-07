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- Шоу-бізнес
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Її ноги постраждали: Кайлі Дженнер показала, як знімала розкішні туфлі після Met Gala
Дівчина показала модний трюк, який їй сказав зробити модельєр.
Зірка реалітішоу з’явилася на килимовій доріжці Met Gala 2025 у вбранні від Ferragamo, що підкреслювало її вигини та талію. Однак підбори, які вона носила з сукнею, досить сильно підвели дівчину.
27-річна засновниця Kylie Cosmetics опублікувала у своїй історії в Instagram відео, на якому вона сидить на підлозі, а група людей намагається зняти з неї чорні туфлі з гострими носками та декором.
Взуття було приклеєне до ніг Кайлі якимось засобом, ймовірно двостороннім скотчем.
«Макс сказав мені прикріпити ноги до туфель», — сказала Дженнер, маючи на увазі креативного директора Ferragamo Максиміліана Девіса. «І тепер мої ноги застрягли в туфлях!»
Потім вона потішила своїх шанувальників фотографією своїх босих ніг.
«З ними все гаразд!!!!» — написала Дженнер під зображенням.