Її ноги постраждали: Кайлі Дженнер показала, як знімала розкішні туфлі після Met Gala

Кайлі Дженнер / © Associated Press

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Зірка реалітішоу з’явилася на килимовій доріжці Met Gala 2025 у вбранні від Ferragamo, що підкреслювало її вигини та талію. Однак підбори, які вона носила з сукнею, досить сильно підвели дівчину.

© Associated Press

27-річна засновниця Kylie Cosmetics опублікувала у своїй історії в Instagram відео, на якому вона сидить на підлозі, а група людей намагається зняти з неї чорні туфлі з гострими носками та декором.

© Instagram Кайлі Дженнер

© Instagram Кайлі Дженнер

© Instagram Кайлі Дженнер

Взуття було приклеєне до ніг Кайлі якимось засобом, ймовірно двостороннім скотчем.

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«Макс сказав мені прикріпити ноги до туфель», — сказала Дженнер, маючи на увазі креативного директора Ferragamo Максиміліана Девіса. «І тепер мої ноги застрягли в туфлях!»

Потім вона потішила своїх шанувальників фотографією своїх босих ніг.

«З ними все гаразд!!!!» — написала Дженнер під зображенням.

© Instagram Кайлі Дженнер

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press