Шоу-бізнес
138
1 хв

Її ноги зводять з розуму: Зендея в срібному міні відвідала показ Louis Vuitton і засвітила каблучку від Голланда

У Парижі стартував Тиждень моди і одним із брендів, які традиційно показали колекцію на новий сезон весна-літо, став французький Модний дім Louis Vuitton.

Юлія Каранковська
Зендея

Зендея / © Associated Press

Цього разу креативний директор Ніколя Жескьєр зібрав у Франції не лише відомих моделей, а й кінозірок, особливу увагу серед яких привернула Зендея.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

29-річна акторка вийшла на публіку в срібній мінісукні-жакеті з незвичайної жакардової тканини з флористичним малюнком, яку до того ж спереду прикрашали невеликі банти.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Також у вбрання Зендеї були рукави з підплечниками, що додавали скульптурності, а на комірі та манжетах його прикрашало хутряне оздоблення.

Але найбільше уваги в цьому вбранні привертала довжина, адже мінісукня демонструвала стрункі ноги дівчини. Трохи вищою її робили срібні туфлі на високих підборах.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Зірка також випрямила кучеряве волосся, зробила милий макіяж з ніжними рум’янами і вигуляла каблучку із заручин з величезним діамантом, яку їй підніс бойфренд Том Голланд.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Нагадаємо, що за інформацією видання TMZ, заручини відбулися наприкінці грудня 2024 року, коли пара приїхала на різдвяні канікули до сім’ї Зендаї. Усе відбулося в романтичній і камерній атмосфері, без зайвого галасу й уваги преси.

Роман акторів почався на зніманнях фільму «Людина-павук: Повернення додому» 2021 року.

