Її ноги зводять з розуму: Зендея в срібному міні відвідала показ Louis Vuitton і засвітила каблучку від Голланда
У Парижі стартував Тиждень моди і одним із брендів, які традиційно показали колекцію на новий сезон весна-літо, став французький Модний дім Louis Vuitton.
Цього разу креативний директор Ніколя Жескьєр зібрав у Франції не лише відомих моделей, а й кінозірок, особливу увагу серед яких привернула Зендея.
29-річна акторка вийшла на публіку в срібній мінісукні-жакеті з незвичайної жакардової тканини з флористичним малюнком, яку до того ж спереду прикрашали невеликі банти.
Також у вбрання Зендеї були рукави з підплечниками, що додавали скульптурності, а на комірі та манжетах його прикрашало хутряне оздоблення.
Але найбільше уваги в цьому вбранні привертала довжина, адже мінісукня демонструвала стрункі ноги дівчини. Трохи вищою її робили срібні туфлі на високих підборах.
Зірка також випрямила кучеряве волосся, зробила милий макіяж з ніжними рум’янами і вигуляла каблучку із заручин з величезним діамантом, яку їй підніс бойфренд Том Голланд.
Нагадаємо, що за інформацією видання TMZ, заручини відбулися наприкінці грудня 2024 року, коли пара приїхала на різдвяні канікули до сім’ї Зендаї. Усе відбулося в романтичній і камерній атмосфері, без зайвого галасу й уваги преси.
Роман акторів почався на зніманнях фільму «Людина-павук: Повернення додому» 2021 року.