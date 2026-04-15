- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 235
- Час на прочитання
- 1 хв
Її образ поза часом: Кеті Голмс дала майстерклас з моди, який варто взяти на замітку кожній
Тільки вона вміє поєднувати базові речі і вишукані, і мати вигляд на мільйон долларів.
Акторку Кеті Голс часто називають однією із найстильніших жінок Нью-Йорка через її розслаблений стиль з базовими повсякденними речами. Усі луки жінки є поєднанням простих та люксових речей — такою собі «тихою розкішшю» з нотками мініманізму.
Також Кеті майстерно поєднує базові речі з елегантними силуетами, створюючи образи, які мають дорогий вигляд, але не перевантажені деталями. І саме такий лук акторка продемонструвала знову під час своєї появи на галапоказі фільму Brunello: The Gracious Visionary у театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку.
Кеті поєднала мерехтливу срібну спідницю до підлоги, розшиту лелітками, та білосніжку сорочку, яку трохи спустила з одного плеча і продемонструвала тонку бретельку чорного бюстгальтера зі стразами.
Акторка доповнила цей образ у стилі Шерон Стоун чорним клатчем, макіяжем та вклала волосся у легкі хвилі. До речі, Кеті також змінила зачіску і підстригла довге волосся у каре.
На заході Голмс з’явилася під руку з актором Джошуа Джексон — давнім колегою по серіалу «Бухта Доусона». Нещодавно актори знову разом знімались, але вже у фільмі, що матиме назву Happy Hour. Їх неодноразово фотографували папараці під час роботи.