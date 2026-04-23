Її одяг нагадував зоряне небо: Меріл Стріп здивувала вибором сукні для червоної доріжки
Це був незвичний вибір, однак від без сумнівів привернув увагу.
Знаменита акторка Меріл Стріп знову сяяла на червоній доріжці, цього разу в Лондоні, де відбулася європейська прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2», а також урочистий прийом на честь фільму, який провели у Національній галереї Лондона.
Вона обрала для вишуканий та продуманий образ, який поєднував естетику її культового персонажа, а також позачасову елегантність, яку вона культивувала роками. Меріл одягла синю сукню-балахон від Richard Quinn, яка була повністю розшита лелітками, що надавало їй особливого сяяння і гламуру.
Крій сукні також вартий уваги, адже її прикрашав великий бант на комірі-стійці і широкі рукави. Образ акторка доповнила сітчастими капроновими колготками і елегантними класичними сатиновими туфлями.
Сукню схожого дизайну Меріл вже одягала, однак вона була з колекції Givenchy осінь 2026, розробленої дизайнеркою Сарою Бертон.