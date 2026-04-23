Її одяг нагадував зоряне небо: Меріл Стріп здивувала вибором сукні для червоної доріжки

Меріл Стріп / © Associated Press

Реклама

Знаменита акторка Меріл Стріп знову сяяла на червоній доріжці, цього разу в Лондоні, де відбулася європейська прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2», а також урочистий прийом на честь фільму, який провели у Національній галереї Лондона.

Енн Гетевей, Емілі Блант, Стенлі Туччі та Меріл Стріп / © Associated Press

Вона обрала для вишуканий та продуманий образ, який поєднував естетику її культового персонажа, а також позачасову елегантність, яку вона культивувала роками. Меріл одягла синю сукню-балахон від Richard Quinn, яка була повністю розшита лелітками, що надавало їй особливого сяяння і гламуру.

Меріл Стріп у сукні від Richard Quinn / © Associated Press

Крій сукні також вартий уваги, адже її прикрашав великий бант на комірі-стійці і широкі рукави. Образ акторка доповнила сітчастими капроновими колготками і елегантними класичними сатиновими туфлями.

Реклама

Сукню схожого дизайну Меріл вже одягала, однак вона була з колекції Givenchy осінь 2026, розробленої дизайнеркою Сарою Бертон.