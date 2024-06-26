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Її перший показ от кутюр: Ніколь Кідман вивела 16-річну дочку у вище суспільство

Її перший показ от кутюр: Ніколь Кідман вивела 16-річну дочку у вище суспільство

Сандей Роуз Кідман-Урбан / Фото: Getty Images

Кідман та її дочка обрали класичні монохромні образи у чорному відтінку.

Оскароносна акторка Ніколь Кідман, як нова амбасадорка Модного дому Balenciaga, відвідала показ бренду у Парижі. Розкішне шоу відбулося у межах Тижня високої моди. Дім презентував публіці свою колекцію от кутюр сезону осінь-зима 2024-2025.

Однак у вище суспільство Ніколь вийшла не сама, а в компанії старшої доньки – 16-річної Сандей Роуз Кідман-Урбан. Дівчина одягла чорну оксамитову мінісукню з високою горловиною та довгими рукавами.

Образ дочка зірки доповнила сонцезахисними окулярами, чорними колготками та туфлями на підборах. Завершували її лук клатч і зачіска з прямим волоссям.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / © Getty Images
Сандей Роуз Кідман-Урбан / Фото: Getty Images

Сама ж Кідман вийшла на публіку у довгій чорній сукні-водолазці зі шлейфом та стразами. Вона ідеально підкреслювала фігуру відомої акторки.

Ніколь Кідамн / © Getty Images
Ніколь Кідамн / Фото: Getty Images

Хоча раніше Ніколь дітей від преси не ховала, але на подібні заходи не брала. Акторка вперше вивела дочок на червону доріжку навесні цього року. Усі разом вони відвідали церемонію вручення премії AFI Life Achievement Award, яка відбулася у Лос-Анджелесі. Захід був присвячений Ніколь та її видатним досягненням в акторській кар'єрі.

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