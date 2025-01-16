Її пошила подруга: Рене Зеллвегер розповіла про свою першу сукню для "Оскара"

Вбрання було виконане в ретростилістиці і стало важливим не тільки для акторки, але і для його творчині.

55-річна акторка Рене Зеллвегер вперше за тривалий час дала інтерв'ю: зірка стала героїнею нового номера британської версії Vogue і знялася у відео для видання, де розповіла про деякі зі своїх вбрань. Зокрема, вона згадала сукню, яку носила 1999 року на церемонії вручення найпрестижнішої кінопремії у світі — "Оскарі".

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

Тоді вона відвідала церемонію вперше і обрала сукню від маловідомого на той час бренду L'Wren Scott. Це була довга бузкова сукня, виконана трохи у ретростилі. Вона пошита з шовку, прикрашена золотим оздобленням, торочкою на подолі та невеликим шлейфом.

Образ вона тоді доповнила сумкою у ретростилі, декількома прикрасами, золотими босоніжками на підборах, легким макіяжем та короткою стрижкою.

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

"Це перша сукня моєї подруги Л'Рен Скотт. Вона працювала стилісткою у фотографа Герба Ріттса і була його опорою. Тому вона вирішила спробувати себе в дизайні", — сказала Рене. — "Я думаю, що для створення цього образу знадобилася велика банка Budweiser і пакетик Doritos", — пожартувала вона, маючи на увазі пиво та чипси.

Також акторка розповіла про конфуз, який з нею відбувся на церемонії 2005 року і через який вона змушена була лізти у вікно власного будинку.

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