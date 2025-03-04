Її просто не впізнати: реперка Lizzo приголомшила ефектним схудненням на понад 30 кілограмів

Lizzo відвідала вечірку Vanity Fair Oscar, яка відбулася у Центрі виконавських мистецтв Волліса Анненберга у Беверлі-Гіллз, де приголомшила своїм ефектно схудлим виглядом. Артистка продемонструвала неймовірний результат схуднення на понад 30 кілограмів. І зараз її просто не впізнати.

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo одягла на паті елегантну чорну корсетну сукню без бретельок і з прозорою спідницею фасону "русалка" зі шлейфом від Atelier Versace. Вбрання чудово підкреслило її схудлу фігуру. На ліфі був чорний атласний бант.

Lizzo / Фото: Associated Press

Аутфіт реперка доповнила чорними туфлями. У неї було об'ємне укладання з кучерями, макіяж із чорними стрілками і довгий манікюр із чорним декором. Вуха вона прикрасила лаконічними золотими сережками-кільцями, а руки – каблучками.

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo / Фото: Associated Press

Шанувальники репзірки підозрюють, що вона схудла за допомогою популярного серед зірок препарату "Оземпік".

А ось такий вигляд Lizzo мала раніше:

Lizzo / Фото: Getty Images

Lizzo / Фото: Getty Images

Lizzo / Фото: Getty Images

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo / Фото: Associated Press

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