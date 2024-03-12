Її просто не впізнати: Сара Сампайо у компанії бойфренда приїхала на вечірку до Беверлі-Гіллз

Екс"ангел" бренду білизни Victoria's Secret приїхала на оскарівську вечірку в компанії свого бойфренда, 32-річного американського актора Рея Ніколсона. Це перша поява пари на червоній доріжці разом.

Сара була в чорній сукні з корсетом і пишним подолом, прикрашеній рожевими квітами. У неї на шиї виблискувало кольє з квітами та великим рубіном, а у вухах квіткові сережки.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Нещодавно Сара Сампайо кардинально змінила колір волосся. На доріжці білявку-модель майже не впізнати. Вона зробила хвилясте укладання та вечірній макіяж, і усміхалася, позуючи з хлопцем.

Сара Сампайо та Рей Ніколсон / Фото: Getty Images

Рей одягнув сірий костюм і чорну сорочку, взув чорні шкіряні туфлі. Чоловік обіймав Сару за талію, і вони позували перед камерами з усмішками на обличчях. Нагадаємо, раніше Сара зустрічалася з Олівером Ріплі, але якось непомітно для публіки їхня пара розпалася.

Зазначимо, шанувальникам Сара Сампайо показувала, як 11 годин фарбувала собі волосся.

Читайте також: