Її складно впізнати в цьому образі: Памела Андерсон прийшла вийшла у світ і з нею була особлива група підтримки

Памела Андерсон / © Getty Images

58-річна зірка серіалу «Рятувальники Малібу» і колишня модель Памела Андерсон відвідала відкриття тимчасового магазину свого бренду косметики для догляду Sonsie. Захід проходив у Нью-Йорку і включав спілкування з публікою, а також фотосесію.

Памела того дня з’явилася в ніжній сукні з квітковим принтом від Magnolia Pearl, яку також прикрашала перфорація. Вбрання вона поєднала з колготками, світло-сірим пальтом і туфлями коричневого кольору.

Памела Андерсон / © Getty Images

Своє коротке волосся Памела вклала в зачіску з об’ємними локонами, а також, як завжди, відмовилася від макіяжу.

Підтримати матір на заході прийшли двоє її синів — Ділан і Брендон. Вони одягли просте темне вбрання і позували, обійнявши маму — світлини вийшли дуже милими, і Памела просто сяяла в компанії своїх дітей.

Памела Андерсон та її сини / © Getty Images

Акторка захоплюється садівництвом, тож місце презентації прикрашали живі рослини, квіти й овочі. Своїм садівництвом Памела також ділиться з підписниками в соцмережах, наприклад, нещодавно в Instagram вона показала фото свого осіннього врожаю.

Урожай Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Раніше, нагадаємо, Памела Андерсон запустила обмежену серію консервованих огірків під назвою Pamela’s Pickles.

Огірки Памели Андерсон / © instagram.com/pamelaanderson