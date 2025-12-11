- Дата публікації
Її сукня була неначе з порцеляни: Пріянка Чопра здивувала романтичним образом
Пріянка Чопра знову підтвердила свій статус головної красуні світу, адже коли з’явилася на червоній доріжці у Мумбаї — затьмарила всіх присутніх.
Акторка та колишня «Міс світу» Пріянка Чопра повернулась до Індії заради знімань у новому болівудському серіалі для Netflix. Її сфотографували папараці, коли вона прибула на знімальний майданчик у Мумбаї.
Пріянка була у білій сукні до підлоги, прикрашеній ніжним блакитним квітковим принтом, який нагадував малюнки на вінтажній порцеляні. Це було романтично і зовсім не старомодно, а, навпаки, Чопра здавалась дуже милою у цьому образі.
Сукню зірки прикрашали також невеликі рюші на талії, які нагадували баску. Шию акторка прикрасила тонким шарфом із такої самої тканини, що й сукня.
Нагадаємо, що 2000 року Пріянка перемогла у конкурсі краси «Міс світу» і після того її кар’єра стрімко полетіла вгору.