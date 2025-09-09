ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Її сукня була розшита бісером: Елізабет Олсен на прем'єрі романтичної комедії

Елегантна сукня мала стриманий вигляд, але в ній було і трохи креативу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Елізабет Олсен

Елізабет Олсен / © Associated Press

Акторка Елізабет Олсен — молодша сестра Мері-Кейт і Ешлі Олсен — з’явилася на прем’єрі фільму «Вічність», яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Для цього світського заходу вона обрала не сукню від бренду The Row, який заснували її сестри-близнючки, а чорне довге вбрання від Emilia Wickstead з колекції осінь-зима 2025, і доповнила його великими сережками у вухах.

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Сукня була довгою, мала невеликий напуск у зоні талії, а також креативне оформлення верху: висока горловина і один короткий рукав робили її незвичайною.

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Волосся Елізабет розпустила і вклала в легкі хвилі, її макіяж також був без яскравих акцентів: трохи тону, туші і лаконічний відтінок помади.

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

«Вічність» — майбутній американський фільм у жанрі романтичної комедії. За сюжетом, головна героїня Джоан, роль якої виконала Елізабет, помирає. Після смерті в кожного є тиждень, щоб обрати, де та з ким провести вічність. Для Джоан це складно — адже вона повинна обрати між Ларрі та Люком, своїм першим коханням, загиблим на війні, і чоловіком, із яким вона побудувала своє життя.

Нагадаємо, що буквально кількома днями раніше Олсен також з’явилася на галавечорі в Каліфорнії, де продемонструвала стару сукню з мереживом від Rodarte з колекції осінь-зима 2022.

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie