Її сукня була розшита бісером: Елізабет Олсен на прем'єрі романтичної комедії

Акторка Елізабет Олсен — молодша сестра Мері-Кейт і Ешлі Олсен — з’явилася на прем’єрі фільму «Вічність», яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Для цього світського заходу вона обрала не сукню від бренду The Row, який заснували її сестри-близнючки, а чорне довге вбрання від Emilia Wickstead з колекції осінь-зима 2025, і доповнила його великими сережками у вухах.

Сукня була довгою, мала невеликий напуск у зоні талії, а також креативне оформлення верху: висока горловина і один короткий рукав робили її незвичайною.

Волосся Елізабет розпустила і вклала в легкі хвилі, її макіяж також був без яскравих акцентів: трохи тону, туші і лаконічний відтінок помади.

«Вічність» — майбутній американський фільм у жанрі романтичної комедії. За сюжетом, головна героїня Джоан, роль якої виконала Елізабет, помирає. Після смерті в кожного є тиждень, щоб обрати, де та з ким провести вічність. Для Джоан це складно — адже вона повинна обрати між Ларрі та Люком, своїм першим коханням, загиблим на війні, і чоловіком, із яким вона побудувала своє життя.

Нагадаємо, що буквально кількома днями раніше Олсен також з’явилася на галавечорі в Каліфорнії, де продемонструвала стару сукню з мереживом від Rodarte з колекції осінь-зима 2022.