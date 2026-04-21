Її сукня була з 25 тисячами пір’їн: Емілі Блант приголомшила усіх образом на червоній доріжці
Акторка обрала майже театральну сукню, на створення якої у майстрів пішло багато часу, сил та тканини.
Емілі Блант сяяла на світовій прем’єрі фільму «Диявол носить Prada 2» у Нью-Йорку. Вона з’явилася на червоній доріжці у вишуканій і дуже креативній сукні від Модного дому Schiaparelli, яку креативний директор бренду Деніел Розбері презентував у колекції от-кутюр весна-літо 2026.
Сукня виконана з айворі-тюлю з ефектом сфумато — має плавні переходи між відтінками і шари тканини ніби тануть один в одному. Також у вбрання є асиметрія — спідниця ніби зрізана ножицями.
Верх сукні — корсетний бюстьє з гребенеподібною формою, вкритий 25 тисячами пір’їн із шовкових ниток, на створення яких майстрам бренду знадобилося приблизно 4000 годин роботи, а також шнурівкою на спині із золотистими металевими люверсами.
Сукню Емілі доповнила бежевими босоніжками, дизайн який нагадував вимірювальну стрічку.
Також акторка наділа розкішні коштовності, які ледь не залишились непоміченими через сукню, яка акцентувала на собі усю увагу. Це були прикраси з перлами від Mikimoto, особливо коштовним серед яких був чокер, адже його вартість 67 тисяч доларів.
У новій частині акторка повернеться до своєї ролі Емілі Чарльтон. Нагадаємо, що у фільмі 2006 року її персонажка була асистенткою головної редакторки журналу про моду Runway Міранди Прістлі і дуже критично ставилась до свого зовнішнього вигляду і до роботи. Але оскільки подробиці сюжету нової частини поки що не відомі — не зрозуміло яку посаду у фільмі матиме героїня акторки тепер.
Нагадаємо, що прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2» відбудеться через 20 років після виходу першої частини. Знімання фільму відбувались переважно у Нью-Йорку. В український прокат картина виходить 30 квітня.