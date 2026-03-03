Її сукня нагадувала фольгу від цукерки: Ребекка Фергюсон здивувала вибором луку для червоної доріжки

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон відвідала презентацію повнометражного фільму «Гострі картузи: Безсмертний», який є продовженням британського телесеріалу «Гострі картузи» (2013-2022), у якому головну роль зіграв Кілліан Мерфі.

Презентація відбулася у британському місті Бірмінгемі, де відбувається історія серіалу. Акторка вийшла до фотографів у золотій сукні на тонких бретельках, яка була виконана із дуже незвичної блискучої тканини з ефектом пом’ятості.

Сукня Ребекки нагадувала фольгу від цукерки, адже на подолі була ще ьільше «пом’ятою». Однак була у цьому вбранні одна романтична деталь — на ліфі сукню прикрашало чорне мереживо.

Фергюсон доповнила образ зачіскою із заплетеним у косу волоссям, її макіяж був з золотистими тінями, а на губах сяяв прозорий блиск.

Взуття акторки на величезних платформах теж не залишилось непоміченим, адже Ребекка усім його продемонструвала піднявши спідницю. Акторка була взута у сріблясті босоніжки, а також на ній білі прозорі чорні шкарпетки.

