Її сукня нагадувала кошик: Аня Тейлор-Джой у футуристичному вбранні крижаного кольору з'явилася в Торонто

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой має рідкісну здатність перетворювати образ на червоній доріжці на щось більше, адже навіть у таких моментах вона наче грає роль. Її нова поява дала змогу поглянути на майбутнє Модного дому Dior під керівництвом модельєра Джонатана Андерсона до того, як він представив свою першу колекцію в ролі креативного дизайнера Дому.

Акторка на прем’єрі фільму Sacrifice, який показали в межах кінофестивалю в Торонто, вийшла на червону доріжку в блакитній сукні від Dior, і це було креативне вбрання з незвичайною спідницею.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Тейлор-Джой одягла сукню блідо-блакитного атласу крижаного відтінку, яка була гладкою і ніжною, але саме скульптурна спідниця, зроблена з атласних стрічок у формі кошика, перетворила образ на дещо більш цікаве. У цій сукні була рідкісна якість — вона поєднувала в собі футуристичність і викликала емоційний відгук, що нелегко для багатьох дизайнерів.

Образ Аня доповнила прикрасами від Tiffany & Co. з діамантами та аквамаринами, а також білими туфлями на підборах.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Нагадаємо, що Джонатан Андерсон став новим креативним директором Модного дому Dior після того, як цю посаду залишила модельєр Марія Грація К’юрі. Вона була першою жінкою в історії бренду, яка обіймала цю посаду, і пробула на ній дев’ять років.