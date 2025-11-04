- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 232
- Час на прочитання
- 1 хв
Її сукня трохи пом'ялася: 70-річна Донателла Версаче вийшла в світ у вечірньому образі
Одягнена вона була, звичайно ж, у сукню від Модного дому Versace.
Італійська модельєрка — 70-річна Донателла Версаче — з’явилася на щорічному світському заході — церемонії вручення цьогорічної премії CFDA Fashion Awards.
Цього року Донателла обрала для своєї появи чорну вечірню сукню із сатину. Сукня була з однією асиметричною бретелькою і легким шлейфом із плісованого шифону, який гарно розвівався за спиною Версаче. Також на вбранні були декор у вигляді вишивки та об’ємних конструкцій на стегнах. Але ось тільки спереду сукня трохи пом’ялася.
На церемонії Донателла отримала нагороду Positive Change Award, якою відзначили її роботу із захисту інтересів спільноти ЛГБТК+ та постійну підтримку молодих талантів. Представила Донателлу Версаче на сцені і вручила їй премію модель Ембер Валлетта, яка одягла з цього приводу особливу сукню.