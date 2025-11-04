Її сукня трохи пом'ялася: 70-річна Донателла Версаче вийшла в світ у вечірньому образі

Донателла Версаче / © Associated Press

Реклама

Італійська модельєрка — 70-річна Донателла Версаче — з’явилася на щорічному світському заході — церемонії вручення цьогорічної премії CFDA Fashion Awards.

Цього року Донателла обрала для своєї появи чорну вечірню сукню із сатину. Сукня була з однією асиметричною бретелькою і легким шлейфом із плісованого шифону, який гарно розвівався за спиною Версаче. Також на вбранні були декор у вигляді вишивки та об’ємних конструкцій на стегнах. Але ось тільки спереду сукня трохи пом’ялася.

Донателла Версаче / © Associated Press

На церемонії Донателла отримала нагороду Positive Change Award, якою відзначили її роботу із захисту інтересів спільноти ЛГБТК+ та постійну підтримку молодих талантів. Представила Донателлу Версаче на сцені і вручила їй премію модель Ембер Валлетта, яка одягла з цього приводу особливу сукню.

Реклама

Ембер Валлетта та Донателла Версаче / © Associated Press