Її сукня здивувала багатьох: Кейт Бланшетт пройшлася червоною доріжкою в пухнастому ековбранні

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Оскароносна зірка Кейт Бланшетт відвідала церемонію вручення нагород «Бембі» 2025 року, яка відбулася у Мюнхені. Акторка обрала для своєї появи дуже незвичну сукню лілового кольору від бренду Stella McCartney з нової колекції весна-літо 2026.

Хоча здається, що ця сукня прикрашена пір’ям, та насправді це не так. Дизайнерка Стелла Маккартні є вегетаріанкою і захисницею довкілля, тож цей самий принцип сповідує і у своїй роботі. Її нова колекція була зшита з передової тканини рослинного походження — першої етичної альтернативи пір’ю, розробленої лондонською компанією Fevvers. Стелла навіть заявляла, що її колекція на 98% екологічна і на 100% гуманна — у ній не використовували нічого, що тестували на тваринах.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Також попри очевидну простоту крою — структурований корсетний верх і струмливу, злегка прозору спідницю — насправді вбрання не було простим. Сукня була прикрашена об’ємними й ніжними торочками, які гарно «грали», коли акторка рухалася. Це надавало виходу Кейт певної театральності.

Але це не перший випадок, коли Бланшетт вибрала імітацію пір’я. На червоній доріжці Венеційського кінофестивалю вона з’явилася у вбранні з намальованим пір’ям з колекції осінь-зима 2025–2026 — першого витвору Гленна Мартенса на посаді креативного директора Модного дому Maison Margiela.

Кейт Бланшетт / © Associated Press