Її сукню обговорюватимуть роками: Гвінет Пелтроу викликала фурор розрізом на сукні, який приховував секрет

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Акторка Гвінет Пелтроу з’явилася серед гостей церемонії «Оскар», адже її запросили оголосити переможців за найкращий акторський склад. Вона обрала сукню від Armani Prive креативного дизайну та перлинного відтінку.

Це була сукня без бретелей, яка створювала враження мінімалістичної, майже ненав’язливої ​​елегантності спереду, однак, коли акторка повернулась боком, стало зрозуміло, що це вбрання не таке просте, як здавалось.

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Сукня Armani мала ефектний бічний розріз, що проходив зверху донизу, відкриваючи її фігуру — це було одночасно гламурним, зухвалим і абсолютно гідним червоної доріжки модним трюком. Однак також стало зрозуміло, що під сукнею у акторки були вшиті прозорі штани прикрашені стразами. Такого образу на «Оскарі» ще не демонстрував ніхто.

Сукню Гвінет доповнила туфлями від Christian Louboutin та розкішними коштовностями з діамантами від Tiffany & Co.

Гвінет Пелтроу / © Getty Images