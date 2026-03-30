Її вбрання прикрашали сакури: Аня Тейлор-Джой у незвичній сукні-конусі сяяла на прем’єрі у Японії

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой озвучила одного з персонажів у новому американському анімаційному фільмі «Супер Маріо: Галактика в кіно», який заснований на культовій комп’ютерній грі. Презентація цього фільму відбулася у японському місті Кіото, тому акторка обрала особливу сукню.

Вбрання акторки було від Модного дому Dior, але створене не замовлення, хоча і за фасоном, який креативний дизайнер бренду Джонатан Андерсон презентував під час презентації колекції от-кутюр. Сукня акторки була незвичайного дизайну, адже нагадувала конус.

Але головним у цьому вбранні було те, що сукню прикрашали сакури, виконані лелітками, які незвично звисали як торочка.

Сакура — це головний символ Японії, тому те, що акторка обрала сукню саме з таким декором було дуже продуманим жестом з її боку. Також на сукні була й інша вишивка лелітками кремового відтінку.

Тейлор-Джой доповнила образ взуттям від Aquazzura та лаконічними прикрасами від ювелірного бренду Tiffany & Co.

Раніше на захід у Японії Аня Тейлор-Джой одягла образ від Jacquemus з величезним капелюхом. Аксесуар на її голові був настільки великим, що привернув до себе всю увагу.