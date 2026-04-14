Її сукню створила українка: Енн Гетевей вийшла на червону доріжку у культовому вбранні

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей відвідала спеціальний показ фільму «Мати Марія» в кінотеатрі в Нью-Йорку. Захід супроводжувався червоною доріжкою, на яку акторка вийшла у одній із найпопулярніших суконь останніх років.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн була одягнена у сукню від бренду Lever Couture, який заснувала дизайнерка-українка Леся Верлінг’єрі з Одеси. Леся працює у Лос-Анджелесі і саме там її ательє, команда та дім, а її речі її бренду носять відомі голлівудські знаменитості, серед яких Леді Гага, Лорен Санчес і Гайді Клум.

Енн Гетевей / © Associated Press

Це вбрання особливе тим, що виконане вручну не з тканини, а з білої сітки, яка оригінально тримає форму та створює архітектурний силует. Сукня має прозорість, але не є «голою», створена з великої кількості смужок, на подолі і плечах асиметрична, а її багатошаровий дизайн створює ефект легкості і невагомості.

Гетевей доповнила це вбрання Lever Couture срібними туфлями класичного дизайну від бренду Christian Louboutin та прикрасами від Bvlgari.

Енн Гетевей / © Associated Press

На червону доріжку у Нью-Йорку акторка вийшла після того, як подорожувала у межах промотуру до фільму «Диявол носить Prada 2», який також скоро вийже у прокат. Під час презентації фільму у Сеулі вона з’явилася на публіці у топі з цікавими рукавами.