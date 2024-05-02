Її сукня нагадувала м'ятий папір: Селена Гомес відвідала саміт із психічного здоров'я

1 травня акторка, співачка та засновниця косметичного бренду Rare Beauty — Селена Гомес — відвідала 3-й щорічний саміт із психічного здоров'я, який відбувся у Нью-Йорку.

"З нашого третього щорічного саміту з психічного здоров'я Rare Beauty я їду натхненною наступним поколінням, наповнена величезними надіями і вдячна кожному з вас за те, що ви вирушили в цю значну подорож разом з нами. Психічне здоров'я дуже багато означає для мене, і тим, що нам вдалося разом розділити цю місію зі світом. Дякую всім, хто приєднався до нас і продовжує використовувати свій голос на благо!", - написала вона у Instagram.

На цей захід вона одягла білу сукню з перлинним відливом від бренду Maticevski, яку доповнила прикрасами від Tabayer та бежевими туфлями на підборах. Волосся дівчина зібрала у високий хвіст і на обличчі зробила макіяж. Вбрання Селени було незвичайного дизайну, оскільки сукня мала відкриті плечі, спідниця була асиметричною, а тканина вбрання фактурною і нагадувала за виглядом і текстурою пом'ятий аркуш паперу.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Вже третій рік поспіль Гомес проводить цей захід, щоби зібрати гроші для молодіжних організацій, які займаються психічним здоров'ям. Для зірки це дуже важливо, оскільки вона сама страждала від тривожного розладу та депресії. У квітні 2020 року Гомес оголосила, що їй діагностували біполярний розлад. Подібні проблеми з психічним здоров'ям у неї загострилися через те, що артистка багато років страждає від системного червоного вовчаку, через який змушена була проходити курс хіміотерапії і перенесла пересадження нирки. Тому вона як ніхто інший розуміє важливість ментального та фізичного здоров'я.

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