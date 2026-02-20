ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Її взуття просто звело усіх з розуму: Мелісса Маккарті з’явилась на вулиці у дуже гламурних чоботах

Вона обрала оригінальну пару з підборами, які ви не побачите більше у жодного бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мелісса Маккарті

Мелісса Маккарті / © Getty Images

55-річна акторка Мелісса Маккарті була приголомшливою, коли її сфотографували папараці у Нью-Йорку. Зірка йшла на інтерв’ю на Late Show with Stephen Colbert у чорній сукні-жакеті із атласної тканини, яку прикрашав ґудзик та мереживо в зоні грудей.

Яскравими акцентами луку стали пальто та сумка акторки, адже вони були виконані з тканини у великі кобальтові квіти. Це була яскрава і життєрадісна частина образу Мелісси, яка з перший секунд привертала увагу.

Мелісса Маккарті / © Getty Images

Мелісса Маккарті / © Getty Images

Однак була ще одна деталь, яку акторка додала — її вишукане взуття. Маккарті доповнила свою чорну сукню гламурним взуттям від розкішного бренду McQueen з кристалами.

Окрім вишуканого декорування, у чобіт були унікальні скульптурні срібні підбори. Також вони були частково сітчастими і нагадували шкарпетки, хоча за довгою спідницею акторки цього і не було помітно.

Мелісса Маккарті / © Getty Images

Мелісса Маккарті / © Getty Images

Пара чобіт McQueen була розроблена дизайнеркою Сарою Бертон для колекції весна-літо 2022 року. Раніше схожі чоботи, але у вигляді панчіх носила також акторка Зендея.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Нещодавно Марго Роббі взула пару туфель цього ж бренду, але з весняної колекції 2026 року, які були прикрашені Т-подібним ремінцем та ефектним вигнутими підборами. Стиль відсилає до туфель бренду з весняної колекції 2003 року.

Образи акторки Меліси Маккарті (8 фото)

Меліса Маккарті / © Associated Press

Меліса Маккарті / © Associated Press

Меліса Маккарті / © Associated Press

Меліса Маккарті / © Associated Press

Меліса Маккарті / © Associated Press

Меліса Маккарті / © Associated Press

Меліса Маккарті / © Getty Images

Меліса Маккарті / © Getty Images

Меліса Маккарті / © Associated Press

Меліса Маккарті / © Associated Press

Меліса Маккарті / © Getty Images

Меліса Маккарті / © Getty Images

Меліса Маккарті / © Getty Images

Меліса Маккарті / © Getty Images

Меліса Маккарті / © Getty Images

Меліса Маккарті / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie