Її взуття просто звело усіх з розуму: Мелісса Маккарті з’явилась на вулиці у дуже гламурних чоботах

Мелісса Маккарті / © Getty Images

Реклама

55-річна акторка Мелісса Маккарті була приголомшливою, коли її сфотографували папараці у Нью-Йорку. Зірка йшла на інтерв’ю на Late Show with Stephen Colbert у чорній сукні-жакеті із атласної тканини, яку прикрашав ґудзик та мереживо в зоні грудей.

Яскравими акцентами луку стали пальто та сумка акторки, адже вони були виконані з тканини у великі кобальтові квіти. Це була яскрава і життєрадісна частина образу Мелісси, яка з перший секунд привертала увагу.

Мелісса Маккарті / © Getty Images

Однак була ще одна деталь, яку акторка додала — її вишукане взуття. Маккарті доповнила свою чорну сукню гламурним взуттям від розкішного бренду McQueen з кристалами.

Реклама

Окрім вишуканого декорування, у чобіт були унікальні скульптурні срібні підбори. Також вони були частково сітчастими і нагадували шкарпетки, хоча за довгою спідницею акторки цього і не було помітно.

Мелісса Маккарті / © Getty Images

Пара чобіт McQueen була розроблена дизайнеркою Сарою Бертон для колекції весна-літо 2022 року. Раніше схожі чоботи, але у вигляді панчіх носила також акторка Зендея.

Зендея / © Associated Press

Нещодавно Марго Роббі взула пару туфель цього ж бренду, але з весняної колекції 2026 року, які були прикрашені Т-подібним ремінцем та ефектним вигнутими підборами. Стиль відсилає до туфель бренду з весняної колекції 2003 року.