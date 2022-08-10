Її змушували зніматися оголеною: Аманда Сейфрід розповіла про досвід, що травмував її на початку кар'єри

Голлівудська акторка Аманда Сейфрід розповіла про принизливий досвід, який вона пережила на початку своєї акторської кар'єри.

36-річна знаменитість розповіла про неприємні спогади, коли у підлітковому віці її змушували зніматися оголеною і вона погоджувалась, бо боялася втратити роботу.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Аманда зізналася, що ходила знімальним майданчиком без спідньої білизни після того, як її змусили зняти одяг під час оголених сцен у 19-річному віці. Сьогодні зірка каже, що якби могла повернути час назад, то ніколи не повторила б цих помилок, пише Mirror.

Аманда Сейфрід розпочала свою акторську кар'єру як зірка мильних опер, знявшись у таких популярних шоу "Як обертається світ" та "Всі мої діти". І хоча вона від самого початку була явною суперзіркою, все одно намагалася на майданчику зробити все можливе, щоб досягти успіху і справити враження.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Сейфрід згадує, що постійно турбувалася про те, щоб не засмутити своїх босів, акторів і знімальну групу, тому вона робила все, чого від неї очікували, і навіть оголювалася в кадрі, через що почувалася неймовірно некомфортно.

Раніше ми писали, що Кейт Мосс розповіла про досвід, що травмував її на початку модельної кар'єри.

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