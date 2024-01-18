Їздить на кабріолеті: Брукліна Бекхема заскочили папараці в Лос-Анджелесі

На знімках Бруклін Бекхем чимось зайнятий, стоячи біля свого кабріолету. Хлопець одягнений у шорти та світшот з написом Brooklyn, а також бейсболку та взутий у кросівки. У нього у вухах сережки з діамантами.

Бруклін Бекхем / Фото: Getty Images

Наразі чоловік Ніколи Пельтц зосереджений на відкритті власної закусочної, де готуватимуть страви, які він сам любив у дитинстві.

"Мені пощастило жити в деяких досить крутих місцях (у його батьків були будинки в Лондоні, Котсуолді, Мадриді та Лос-Анджелесі). Моя няня Пеггі навчила мене готувати сендвіч з англійським сніданком, коли мені було п'ять років, і від того часу він став моїм улюбленим. Мені завжди подобалося куштувати різні страви, кухні та культури, але це був один із моїх ранніх спогадів про любов до кулінарії", — говорить про свою одержимість їжею Бекхем.

Бруклін Бекхем / Фото: Getty Images

Як повідомляє Daily Mail, закусочна розташовуватиметься у східному Лондоні, і там подаватимуть сендвіч на сніданок його знаменитої няні Пеггі. Ціни стартуватимуть з позначки 10 фунтів стерлінгів. Хлопець співпрацює з Uber Eats, тож клієнти можуть замовляти доставку додому.

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