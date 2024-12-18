Його не впізнати: Арнольд Шварценеггер із білою бородою та у червоному пальті зніметься у новому фільмі

Актор і колишній губернатор Каліфорнії – 77-річний Арнольд Шварценеггер – знімається зараз у новому сімейному фільмі. Судячи з його Instagram, актор зіграє Сайт-Клауса.

"Санта Клаус їде до міста! Це фантастика – знімати "Людину з мішком" з Аланом Річсоном. Я не можу дочекатися, щоб поділитися всім цим різдвяним настроєм з кожним із вас", – йдеться у повідомленні Арнольда Шварценеггера.

Також риси доброго чарівника помітні у його зовнішньому вигляді: Арнольд тепер носить білу бороду, брови та волосся. У цьому образі його помітили папараці на вулиці в Нью-Йорку, де йде робота над фільмом. Зокрема на Шварценеггері був светр із візерунком, червоне пальто, весела шапка та шарф із вельветовими штанами.

Арнольд Шварценеггер / Фото: Getty Images

Поки що відомо, що фільм "Людини з мішком" розповість, як Санта-Клаус звертається за допомогою до дрібного злочинця після того, як у нього вкрали мішок із подарунками. Дати виходу фільму поки що не оголошено, але, швидше за все, ми його побачимо вже наступного року, оскільки робота розпочалася лише цього тижня.

Однак, при на зовнішність актора та його найвідомішу роль у фільмі "Термінатор", для Арнольда це буде не перша комедія чи сімейний фільм. Також 1996 року він знявся у різдвяному фільмі "Подарунок на Різдво", який став дуже комерційно успішним та популярним. Цей фільм часто можна зустріти у добірках найкращих фільмів для сімейного перегляду на Різдвяні вихідні.

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