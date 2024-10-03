Його не впізнати: красунчик Тімоті Шаламе відстриг кучері і кардинально змінив імідж заради ролі

Актор трохи розбив серця шанувальниць, оскільки заради цієї ролі йому довелося змінити зачіску. Але і такий стиль йому дуже личить.

28-річний актор Тімоті Шаламе, якого багато хто полюбив завдяки ролям у таких фільмах як "Дюна" та "Вонка", розпочав роботу над новим проєктом. Його помітили на знімальному майданчику в Нью-Йорку, де розпочалася робота над фільмом "Марті Супрім" (Marty Supreme).

Поки що подробиці сюжету тримаються в секреті, але відомо, що фільм присвячений життю знаменитого гравця в пінг-понг Марті Рейсмана, хоча, за заявою творців, це буде вигадана, а не біографічна картина.

Шаламе для цієї ролі перевтілився до невпізнанності. Відомий актор відстриг свої розкішні кучері і змінив зачіску, також він чи то відростив вуса, чи то йому їх клеять гримери. Також актор одягнув окуляри на очі та ходить у стильних костюмах.

Тімоті Шаламе на зніманнях фільму "Марті Супрім" / Фото: Getty Images

З огляду на декорації, дія фільму відбуватиметься у 50-х роках у Нью-Йорку. Основну частину знімань заплановано на осінь цього року.

Тімоті Шаламе на зніманнях фільму "Марті Супрім" / Фото: Getty Images

Однак це не востаннє, коли цього року ми чуємо про Тімоті, оскільки також очікується, що в грудні вийде у прокат картина "Повна невідомість" за його участю, яка розповідатиме історію ще одного легендарного персонажа — музиканта та співака Боба Ділана. Щоб зіграти його, Шаламе теж, як хамелеон, перевтілився і навіть не стриг нігті на руках. Його кохану зіграє у фільмі Ель Феннінг.

Тімоті Шаламе та Ель Феннінг / Фото: Getty Images

Тімоті Шаламе та Ель Феннінг / Фото: Getty Images

Тімоті Шаламе в ролі Боба Ділана / Фото: Getty Images

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