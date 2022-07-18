Його не впізнати: Рассел Кроу потрапив під приціл папараці з молодою коханою та двома синами

Актор, якого багато хто знає за ролями в таких фільмах як "Ігри розуму", "Гладіатор" та "Гарний рік", потрапив під приціл фотографів у Європі.

Зараз Рассел Кроу проводить час у Римі, оскільки там відбуваються знімання фільму "Папський екзорцист" (англ. — The Pope's Exorcist), у якому Кроу зіграє головну роль. Картина розповідатиме про Габріеля Аморта, священика, який був головним екзорцистом Ватикану і за своє життя здійснив понад 100 тисяч екзорцизмів.

Між зніманнями Кроу відпочиває, як і всі звичайні люди – ходить із родиною до кафе та гуляє містом. У п'ятницю, 15 липня, 58-річного актора помітили, коли він у компанії своєї дівчини - 32-річної Брітні Теріоті - та двох синів Чарльза і Теннісона ходили на обід.

Рассел Кроу з дівчиною та синами / Фото: Getty Images

Рассел Кроу з дівчиною та синами / Фото: Getty Images

Після цього вони вирушили на прогулянку, щоб оглянути пам'ятки. Рассел багато фотографував. Іноді до актора підходили шанувальники та просили автограф чи фото, і він, судячи з матеріалу Daily Mail, нікому не відмовляв. Однак Рассел досить сильно змінився: набрав у вазі та відростив дуже довгу бороду.

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