Його не впізнати: Річард Гір відвідав із дружиною, яка молодша за нього на 33 роки, церемонію в Італії

Голлівудський актор останніми роками рідко з'являється на червоних доріжках і практично ніде не знімається, однак нагороди ще отримує.

Минулого тижня Річарду Гіру вручили почесну нагороду за життєві здобутки на кінофестивалі Magna Graecia в Італії.

На захід 72-річний актор прибув зі своєю 39-річною дружиною Алесандрою Сільвою — публіцисткою та завідувачкою кількома некомерційними благодійними організаціями. Пара разом від 2016 року та виховує двох спільних дітей.

На червоній доріжці Гір з'явився у чорному костюмі та білій сорочці без краватки. Волосся популярного в 90-х актора та зірки таких картин як "Красуня" та "Чикаго" було повністю сивим. Алехандра ж обрала довгу золоту сукню від бренду Kiton, яку поєднала з босоніжками на танкетці та великими сережками.

Річард Гір із дружиною / Фото: Getty Images

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