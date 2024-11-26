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Його вже не впізнати: який зараз має вигляд 78-річний італійський актор Мікеле Плачідо із серіалу "Спрут"

Його вже не впізнати: який зараз має вигляд 78-річний італійський актор Мікеле Плачідо із серіалу "Спрут"

Мікеле Плачідо / Фото: Getty Images

Попри вік, він продовжує відвідувати заходи і зніматися в кіно.

Мікеле Плачідо — італійський актор та продюсер, який найбільше прославився головною роллю комісара Каттані у серіалі "Спрут". Це шоу виходило на екрани від 1984 до 2001 року, а він зіграв у перших чотирьох сезонах.

Мікеле Плачідо / © Getty Images
Мікеле Плачідо / Фото: Getty Images

Наразі актору вже 78 років і він знову вийшов на червону доріжку. Плачідо відвідав 42-й туринський кінофестиваль. Попри нповажний вік, він продовжує активно зніматися в кіно і практично щорічно за його участю виходить кілька картин.

Але не можна не помітити, що один із найвідоміших італійських акторів 80-х значно змінився і посивів. Хоча все одно він ще у чудовій формі.

Мікеле Плачідо / © Getty Images
Мікеле Плачідо / Фото: Getty Images

Який вигляд мав Мікеле Плачідо в молодості, коли його кар'єра була на піку, ви можете подивитися на архівних фотографіях нижче.

Мікеле Плачідо / © Getty Images
Мікеле Плачідо / Фото: Getty Images
Мікеле Плачідо / © Getty Images
Мікеле Плачідо / Фото: Getty Images
Мікеле Плачідо / © Getty Images
Мікеле Плачідо / Фото: Getty Images

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