Шоу-бізнес
47
1 хв

Його не впізнати: Біллі Портер у пальті-піджаку на голе тіло і з новою зачіскою з’явився на церемонії

56-річний актор і співак відомий своїм сміливим та неординарним стилем, який завжди привертає увагу на подіях.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Біллі Портер

Біллі Портер / © Associated Press

Біллі Портер став гостем церемонії вручення нагороди «Людина року» від MusiCares, яку отримала Мераю Кері. Захід відбувся у Конференц-центрі Лос-Анджелеса. Актор виконав пісню і привітав на сцені Мераю з нагородою.

Мерая Кері і Біллі Портер / © Associated Press

Мерая Кері і Біллі Портер / © Associated Press

Портера було просто не впізнати — він змінив імідж. Артист відростив волосся і продемонстрував рівне укладання боб-каре із боковим проділом.

Біллі Портер / © Associated Press

Біллі Портер / © Associated Press

Біллі одягнув на голе тіло пальто-піджаку кольору айворі із золотистим флористичним принтом і зі шлейфом, яке застебнув, виступаючи на сцені. Його він поєднав із золотистими вельветовими штанями широкого крою та з чорним взуттям.

Біллі Портер / © Associated Press

Біллі Портер / © Associated Press

Біллі Портер / © Associated Press

Біллі Портер / © Associated Press

Із аксесуарів актор обрав довгі золотисті ланцюги із чорними намистинами. Портер також зробив макіяж із фіолетово-блискучими тінями.

Біллі Портер / © Associated Press

Біллі Портер / © Associated Press

Нагадаємо, Білла Портер у блакитній сукні з рюшами і штанях із діркою постав на церемонії The Legacy Institute Williams у Лос-Анджелесі.

