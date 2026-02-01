- Дата публікації
Його не впізнати: Біллі Портер у пальті-піджаку на голе тіло і з новою зачіскою з’явився на церемонії
56-річний актор і співак відомий своїм сміливим та неординарним стилем, який завжди привертає увагу на подіях.
Біллі Портер став гостем церемонії вручення нагороди «Людина року» від MusiCares, яку отримала Мераю Кері. Захід відбувся у Конференц-центрі Лос-Анджелеса. Актор виконав пісню і привітав на сцені Мераю з нагородою.
Портера було просто не впізнати — він змінив імідж. Артист відростив волосся і продемонстрував рівне укладання боб-каре із боковим проділом.
Біллі одягнув на голе тіло пальто-піджаку кольору айворі із золотистим флористичним принтом і зі шлейфом, яке застебнув, виступаючи на сцені. Його він поєднав із золотистими вельветовими штанями широкого крою та з чорним взуттям.
Із аксесуарів актор обрав довгі золотисті ланцюги із чорними намистинами. Портер також зробив макіяж із фіолетово-блискучими тінями.
Нагадаємо, Білла Портер у блакитній сукні з рюшами і штанях із діркою постав на церемонії The Legacy Institute Williams у Лос-Анджелесі.